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Совбез Украины принял "тайное" решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял в тайном режиме решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом. Об этом сообщил в пятницу по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня было принято решение по поручению президента [Владимира Зеленского], которое было дано еще 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории (на границе с Крымом - прим. ТАСС). Оно рассматривалось в тайном режиме", - сказал он на брифинге.

 

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