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Кризис на Украине

Зеленский поручил в течение двух недель подготовить пакет законопроектов против олигархов

Перечень олигархов будет определен и обнародован после принятия соответствующих законов, заявили в Совете нацбезопасности и обороны Украины

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил в течение двух недель подготовить пакет законопроектов по борьбе с олигархами в стране вслед за поданным им ранее в парламент первым проектом закона по этому вопросу. Об этом сообщил в пятницу по итогам заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Законопроект, который подан президентом в парламент (о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, - прим. ТАСС), - это еще не все. Президент дал поручение в течение двух недель подготовить еще законопроекты по борьбе с олигархами. Скоро вы их увидите", - сказал он. По словам Данилова, речь идет о порядка семи законопроектах.

Секретарь СНБО также заверил, что перечень олигархов будет определен и обнародован после принятия соответствующих законов.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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