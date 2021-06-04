Зеленский поручил в течение двух недель подготовить пакет законопроектов против олигархов

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил в течение двух недель подготовить пакет законопроектов по борьбе с олигархами в стране вслед за поданным им ранее в парламент первым проектом закона по этому вопросу. Об этом сообщил в пятницу по итогам заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Законопроект, который подан президентом в парламент (о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, - прим. ТАСС), - это еще не все. Президент дал поручение в течение двух недель подготовить еще законопроекты по борьбе с олигархами. Скоро вы их увидите", - сказал он. По словам Данилова, речь идет о порядка семи законопроектах.

Секретарь СНБО также заверил, что перечень олигархов будет определен и обнародован после принятия соответствующих законов.