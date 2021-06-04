В Киеве сообщили о переговорах по отказу от минской площадки

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что настоящее время "идут переговоры" по вопросу переноса дискуссий по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска.

"Будем ли переносить наши переговоры из Минска? Конечно, такой вопрос стоит. Сегодня идут переговоры", - сказал он в пятницу на брифинге по итогам заседания СНБО. При этом он не уточнил, кто участвует в этих дискуссиях.

В ответ на вопрос одного из журналистов о том, может ли Украина в судебном порядке обязать стороны переговоров перенести их в другое место, Данилов сказал, что это невозможно. "К сожалению, такого суда нет", - добавил он.