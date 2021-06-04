Около тысячи человек собрались на несанкционированную акцию в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 июня. /ТАСС/. Около тысячи человек в Гонконге в пятницу вечером попытались участвовать в несанкционированной акции по случаю 32-й годовщины трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Однако они не смогли попасть в парк Виктория, который заранее был оцеплен полицией из-за запрета мероприятия.

Как сообщает новостной портал Dimsum Daily, отдельные группы активистов зажигали фонарики в мобильных телефонах в районе Козуэй-бэй возле парка. Некоторые из них опрокидывали мусорные баки и пытались выкрикивать "революционные" протестные лозунги, запрещенные новым законом о национальной безопасности. Полиция предупреждала собравшихся о незаконности их действий, но не прибегала к разгону.

Вылазки групп протестующих также были отмечены в районе Монгкок в материковой части города. Однако особых беспорядков не отмечено. На данный момент известно всего о шести задержанных правонарушителях.

Второй год подряд власти "из-за угрозы коронавируса" запретили проведение ежегодного мероприятия в память о жертвах на площади Тяньаньмэнь. Сотрудники правопорядка закрыли и оцепили большую часть огромного парка Виктория, включая центральную аллею, футбольные поля и баскетбольные площадки. Доступ публике туда был запрещен.

Гонконг - единственное место в Китае, где массово отмечают годовщины печальных тяньаньмэньских событий 1989 года. Политически активная общественность этого специального административного района КНР, наделенного правами расширенной автономии, устраивает подобные акции каждый год. Они проходят с разрешения местных властей, носят мирный характер и собирают обычно десятки тысяч человек.

Однако в прошлом году полиция впервые за 30 лет запретила проведение этого мероприятия в связи с пандемией. Это не помешало тысячам людей собраться с зажженными свечами в парке Виктория. Некоторые оппозиционеры были привлечены к ответственности за участие в несанкционированной акции. Известный активист Джошуа Вонг получил за это 10 месяцев тюрьмы.