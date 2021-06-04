Норвегия ожидает визит Лаврова на Совет Баренцева региона в октябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Норвегия надеется, что глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в Совете стран - членов Баренцева региона в октябре 2021 года. Об этом сообщил в пятницу Генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен.

"Мы с нетерпением ждем возможности принять в городе Тромсё министров иностранных дел в рамках министерской встречи стран - членов Совета Баренцева региона 26 октября этого года. Мы очень надеемся, что министр иностранных дел России господин [Сергей] Лавров примет участие, в том числе представляя Россию как председателя Арктического совета", - сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной председательству РФ в Арктическом совете.

Дипломат отметил, что Норвегия рассчитывает на тесное и позитивное сотрудничество с Россией в ближайшие два года по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Норвегия примет эстафету председательства [в Арктическом совете] от России в 2023 году, и мы с большим интересом изучаем российские приоритеты и ищем возможности для продолжения работы по этим направлениям уже под нашим председательством", - добавил генконсул.