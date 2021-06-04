СМИ: Судан не считает обязывающими договоренности с Москвой по пункту обеспечения ВМФ

КАИР, 4 июня. /ТАСС/. Судан не считает обязывающими договоренности с Москвой о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, поскольку соглашение было заключено с бывшим режимом Омара аль-Башира. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al-Arabiya со ссылкой на военные источники в Хартуме.

По словам источника телестанции, договоренность с Москвой "была достигнута с уже не существующим режимом". "Правительство и армия не принимали никаких решений относительно военных соглашений с Россией, любые такие документы должны утверждаться парламентом, - сказал источник. - Мы ясно дали понять Москве, что договоренность о Центре поддержки военно-морских сил не является обязательной к исполнению". По словам источника, Судан продолжает диалог с Москвой, но никакие предыдущие договоренности пока не будут реализованы.

1 июня Судан объявил о пересмотре соглашения с РФ по созданию базы на Красном море. Как заявил начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile, сейчас Хартум ведет переговоры с Москвой по пересмотру договора, "чтобы учесть свои интересы и выгоду". По словам генерала, "ряд статей документа нес некоторый вред Судану".

"Это соглашение не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения любых международных договоров, - сказал он. - Поэтому мы пока юридически не связаны обязательствами, и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов". Генерал добавил, что сделка будет завершена, если она учтет обоюдную выгоду стран, не нанося при этом вреда Судану. "Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах [с российской стороной]", - отметил он, выразив надежду, что переговоры с Москвой приведут к результату.

Одновременно с этим начальник Генштаба заявил об "открытости его страны к военному сотрудничеству с США". "Ранее Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху после того, как государство было исключено из американского списка стран - спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада", - заметил аль-Хусейн. При этом в Хартуме не увязывают пересмотр соглашения с Москвой с активным налаживанием отношений с Вашингтоном.

Российско-суданское соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ

В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. Судан передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств). Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Суданом.

Срок действия соглашения - 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.

11 апреля 2019 года в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране президента Омара аль-Башира.