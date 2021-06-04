Вопрос о статусе олигархов вынесут на всеукраинский референдум

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум.

"Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то, возможно, уже последним", - сказал глава государства в обращении в пятницу по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Зеленский предупредил об ответственности "тех, кто попытается договориться" с депутатами Верховной рады по закону об олигархах. "Нельзя владеть депутатами, министрами или любыми чиновниками", - сказал глава государства, добавив, что предложенный им законопроект "демонстрирует отношение к олигархической системе". "У нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет", - заявил он.

2 июня Зеленский внес в Раду "Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет. На его основе будут разработаны "антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране", сообщил президентский офис.

Ранее Зеленский заявлял, что намерен бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников. Как он подтвердил, ранее Совет национальной безопасности и обороны определил перечень из 13 человек, которых предполагается отнести к олигархам, однако отказался назвать их фамилии.