МИД Чехии призвал к освобождению Протасевича и других политзаключенных в Белоруссии

ПРАГА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии в распространенном в пятницу заявлении призвало к немедленному освобождению задержанного в Белоруссии Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, а также других политических заключенных.

По оценке внешнеполитического ведомства Чехии, выступление Протасевича, показанное на белорусском телеканале ОНТ, было "подневольным и, бесспорно, сконструированным [белорусскими властями]". В МИД страны считают, что власти Белоруссии используют по отношении к своим оппонентам "методы, известные по временам жестоких сталинских репрессий 30-50-х годов ХХ века". "Призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Белоруссии, число которых с каждой неделей возрастает", - подчеркнули в ведомстве.

МИД Чехии утверждает, что задержание Протасевича противоречит нормам международного права, в связи с чем Чехия поддержала введение Евросоюзом санкций против юридических и физических лиц в Белоруссии, а также запретила полеты в своем воздушном пространстве самолетов белорусской авиакомпании "Белавиа".

"Чехия активно поддержала сегодняшнее решение Совета ЕС о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков в воздушном пространстве сообщества, включая запрет на посадку в аэропортах государств - членов Евросоюза. С нашей точки зрения важно, чтобы санкции против Белоруссии не задевали рядовых белорусских граждан, а были направлены на [президента Белоруссии] Александра Лукашенко и других лиц, которые с применением жестоких репрессий помогают его режиму удержаться у власти", - говорится в заявлении МИД.

В заявлении указано, что 9 июня министр иностранных дел республики Якуб Кулганек встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая с 7 по 10 июня посетит Прагу по приглашению председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии Милоша Выстрчила. Они намерены обсудить ситуацию в Белоруссии и положение политических заключенных в этой стране.

Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая. В тот день самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый властями Белоруссии Протасевич.