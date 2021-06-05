В Белом доме прокомментировали решение Facebook по аккаунтам Трампа

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Белый дом считает решение администрации социальной сети Facebook относительно блокировки учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа на два года делом самой компании. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это решение компании, они его приняли. Мы считаем, что на любой платформе, Facebook, Twitter, которая предоставляет информацию миллионам американцев, лежит ответственность по борьбе с дезинформацией, касается ли она вакцинации или выборов", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать это решение.

Псаки добавила, что последние годы показали, как бывший президент распоряжается своими страницами в соцсетях, и отметила, что надо посмотреть, что будет через два года, когда истечет определенный Facebook срок запрета на пользование Трампа его аккаунтами.

В пятницу руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа. Как отмечается в заявлении компании, экс-президент сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий.