В Белом доме сообщили о приверженности США диалогу с ЕС по совместным санкциям, КНР и РФ

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают встречу на высшем уровне с ЕС как возможность обновить отношения, в Вашингтоне привержены совместной работе по санкциям, Китаю и России. Об этом заявила в пятницу старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Аманда Слоат, выступая в ходе видеоконференции Центра за новую американскую безопасность.

"Мы рассматриваем саммит США - ЕС как возможность перестроить наши отношения с Евросоюзом, повысить уровень партнерства, - сказала она. - Пришло время обновить правила в наших отношениях для защиты системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, для решения связанных с изменением климата вопросов".

"Лидеры рассмотрят активизацию торговли, инвестиций и технологического сотрудничества, обсудят борьбу с пандемией, включая устойчивое экономическое восстановление для всех наших стран, - продолжила Слоат. - США привержены тесной работе с европейскими союзниками по ряду внешнеполитических вызовов. Например, по нашим совместным действиям в вопросе санкций, по Китаю, России, Мьянме".

По словам представителя Белого дома, в повестку переговоров также войдет тема пошлин.

Саммит лидеров стран Евросоюза и США пройдет 15 июня в Брюсселе.