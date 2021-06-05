{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пентагоне заявили, что внимательно следят за перемещениями кораблей Ирана в Атлантике

Пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби отказался от каких-либо других комментариев по этой теме, в том числе о возможном пункте назначения иранских кораблей

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят за перемещениями двух иранских кораблей в Атлантике. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы, конечно, внимательно следим за их перемещениями", - сказал он. Кирби отказался от каких-либо других комментариев по этой теме, в том числе о возможном пункте назначения иранских кораблей.

29 мая газета Politico сообщила, что американские должностные лица не знают точно пункт назначения двух иранских кораблей, но полагают, что в конечном счете они могут направляться в Венесуэлу. По словам источников издания, намерение Ирана направить корабли в сторону Западного полушария остается загадкой, как и их груз. Газета добавила, что должностные лица высокого ранга в венесуэльском правительстве были предупреждены, что принимать иранские корабли было бы ошибкой. При этом американское разведсообщество полагает, что пункт назначения иранских кораблей может измениться.

Теги
СШАИранВенесуэла
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты территориальной целостности страны
Кроме того, Совету министров Белоруссии необходимо подготовить и внести на рассмотрение президента страны проект закона, предусматривающий изменение законов республики "О чрезвычайном положении" и "О военном положении"
Читать полностью