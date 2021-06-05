В Пентагоне заявили, что внимательно следят за перемещениями кораблей Ирана в Атлантике

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят за перемещениями двух иранских кораблей в Атлантике. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы, конечно, внимательно следим за их перемещениями", - сказал он. Кирби отказался от каких-либо других комментариев по этой теме, в том числе о возможном пункте назначения иранских кораблей.

29 мая газета Politico сообщила, что американские должностные лица не знают точно пункт назначения двух иранских кораблей, но полагают, что в конечном счете они могут направляться в Венесуэлу. По словам источников издания, намерение Ирана направить корабли в сторону Западного полушария остается загадкой, как и их груз. Газета добавила, что должностные лица высокого ранга в венесуэльском правительстве были предупреждены, что принимать иранские корабли было бы ошибкой. При этом американское разведсообщество полагает, что пункт назначения иранских кораблей может измениться.