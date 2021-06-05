ОПЗЖ предложила отозвать Кравчука с поста главы делегации Киева в контактной группе

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) предложила отозвать Леонида Кравчука с поста главы делегации Украины в контактной группе по Донбассу. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном в пятницу.

Таким образом в партии ответили на заявление Кравчука о том, что партию надо "выжечь" с политического поля Украины, так как она якобы является инструментом российской политики. В этой связи в политсиле заявили, что "Кравчук не имеет больше права представлять Украину в трехсторонней контактной группе, поскольку его инициативы сторонами минского переговорного процесса воспринимаются не иначе, как провокационные, что практически заводит в тупик переговорный процесс по Донбассу". В ОПЗЖ считают, что Кравчук не только полностью провалил переговоры в рамках контактной группы, но и активно уничтожает "минскую переговорную площадку, к созданию которой он не имел никакого отношения".

При этом партия обвинила экс-президента Украины в том, что он построил свою карьеру на "следовании генеральной линии" КПСС. "Сейчас Компартии уже нет, но привычка следовать линии осталась. Это говорит человек, который еще со времен УССР не возражал против прямых репрессий в отношении украинских политиков <...>. Это говорит человек, стараниями которого Украина лишилась крупнейшего в мире торгового флота, военного вооружения, ядерного потенциала", - говорится в заявлении.

В этой связи, считают в ОПЗЖ, "задача, поставленная перед Кравчуком, очевидна: поддержать курс власти на политический террор, заложить для него идеологическую основу". В то же время, отметили в партии, ОПЗЖ руководствуется исключительно интересами народа Украины, предлагает реальные механизмы и пути решения важнейших национальных проблем.

"На встречах, которые проводят лидеры партии с политическими элитами любой страны, будь то Германия, Франция или Россия, нарабатываются решения и достигаются договоренности, которые однозначно идут на пользу Украине", - говорится в заявлении. В этом контексте партия указала на инструкции, "получаемые нынешней властью в американском посольстве", и "кабальную продажу суверенитета за очередной кредит", после чего, как считают в ОПЗЖ, "становится понятно, кто сдает национальные интересы".