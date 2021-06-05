Марокко и Франция провели совместные военные учения на юге королевства

РАБАТ, 5 июня. /ТАСС/. Военные Марокко и Франции провели с 23 мая по 3 июня совместные учения на юге африканской страны. Об этом сообщает в пятницу информационный портал "360".

Учения, организованные в рамках сотрудничества Королевских вооруженных сил Марокко и французской армии, прошли в регионе Уарзазат. В ходе учений отрабатывались воздушные и наземные маневры, в которых приняли участие различные подразделения из двух стран. Были, в частности, задействованы боевые вертолеты, отмечает "360".

7 июня на территории Марокко начнутся крупные военные маневры African Lion 2021 ("Африканский лев - 2021") с участием военных США и ряда африканских стран.

Как ранее отметили в посольстве США в Рабате, "предстоящие крупномасштабные военные маневры станут шансом для Соединенных Штатов и Марокко еще больше укрепить и без того прочное партнерство в сфере безопасности".