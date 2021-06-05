В Латвии пройдут выборы в местные органы самоуправления

РИГА, 5 июня. /ТАСС/. Выборы в местные органы самоуправления пройдут в субботу в Латвии. Это первые выборы после принятой властями административно-территориальной реформы, предусматривающей сокращение на треть числа муниципалитетов по всей стране, а числа избираемых депутатов почти наполовину.

Гражданам республики предстоит избрать 664 депутата в шести городах государственного значения и 34 краях. Всего на выборах подано 324 кандидатских списка, а на депутатские мандаты претендуют 5 580 кандидатов. Чтобы пройти в самоуправление, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

При этом выборы в Рижское самоуправление в этом году не состоятся, поскольку Рижская дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году и будет работать до 2025 года. Кроме того, выборы не состоятся в Резекненском и Вараклянском краях, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, который признал, что их присоединение к другим краям не соответствует основному закону республики. Выборы в этих избирательных округах запланированы на 11 сентября.

Порядок голосования

Проголосовать на выборах граждане могут на любом избирательном участке своего самоуправления, которые будут открыты с 07:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Для тех избирателей, которые по разным причинам не смогут проголосовать в день выборов, участки работали 31 мая, 3 и 4 июня. За первые два дня предварительного голосования в выборах приняли участие 5,72% избирателей - 55 116 человек.

Всего в списках избирателей на муниципальных выборах зарегистрировано 964 339 человек. Голосовать могут совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, место жительства которых зарегистрировано на территории конкретного самоуправления. В течение дня Центральная избирательная комиссия будет публиковать данные о явке избирателей, а предварительные результаты голосования будут известны в ночь на воскресенье.

Особое внимание на выборах уделено вопросам эпидемической безопасности в связи с пандемией. Граждане на избирательных участках должны придерживаться мер безопасности - соблюдать дистанцию в два метра, дезинфицировать руки, носить защитные маски, им рекомендуется пользоваться своей ручкой. В случае необходимости на участке можно получить одноразовую маску и ручку.

Репетиция выборов в Сейм

Муниципальные выборы считаются генеральной репетицией и разогревом перед выборами в Сейм (парламент) республики, которые состоятся осенью будущего года. На власть в местных органах самоуправления претендуют многие ведущие политические силы страны, в том числе представленные в нынешнем законодательном органе.

Как отмечают эксперты, муниципальные выборы могут стать испытанием как для партий правительственной коалиции Латвии, так и для оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), который традиционно пользуется большой поддержкой в регионах. Успех на местных выборах может помочь этой политической силе на парламентских выборах и увеличивает ее шансы на попадание в правительство, которое она неоднократно возглавляла.

"Главная интрига этих выборов, на мой взгляд, сможет ли СЗК, который является очень сильной партией, сохранить свои позиции в регионах на том уровне, каким он был у них до административно-территориальной реформы. Если они сохранят свои позиции, то это даст им окно возможностей для использования ресурса, который всегда в основном был в их распоряжении, для предвыборной кампании в Сейм", - подчеркнул в разговоре с корреспондентом ТАСС политолог Филипп Раевский.

"Для остальных правительственных партий эти выборы означают, смогут ли они использовать те возможности, которые им дает административно-территориальная реформа, и превратить их, используя свой административный ресурс, во влияние в региональных самоуправлениях. Для всех партий это всегда очень тяжелый и технически сложный вопрос - получить влияние в регионах и побороться за него. И краевая реформа дает им больше возможностей и шансов побороться за регионы и улучшить свои позиции в регионах", - добавил он.

Конкуренция на русском фланге

Представляющая интересы русскоязычных жителей Латвии партия "Согласие", руководившая в лице Нила Ушакова Рижской думой на протяжении почти десяти лет и потерявшая контроль над столицей по результатам прошлогодних внеочередных выборов, надеется сохранить власть в других самоуправлениях страны. Среди них - возглавляемые "Согласием" город Резекне и дума Вилянского края. Кроме того, партия планирует вернуться к власти во втором крупнейшем городе республики Даугавпилсе, думу которого неоднократно возглавляла. В целом же "Согласие" участвует в выборах в 27 самоуправлениях, в том числе в Лиепае, Вентспилсе, Елгаве и Юрмале.

Конкуренцию ей в отдельных муниципалитетах может составить партия "Русский союз Латвии", которая после десятилетнего перерыва представлена в Рижской думе по итогам внеочередных выборов. Эта политическая сила участвует в выборах в 11 самоуправлениях страны, в том числе в таких крупных городах, как Даугавпилс, Юрмала и Елгава.