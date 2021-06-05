В Ливии заявили о приверженности усилиям ООН по урегулированию кризиса

РАБАТ, 5 июня. /ТАСС/. Палата представителей (ПП, парламент) Ливии привержена усилиям ООН, направленным на урегулирование ливийского кризиса. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, заявил в пятницу в Рабате спикер ПП Акила Салех.

Он находится в столице Марокко вместе с председателем Высшего государственного совета (ВГС, заседает в Триполи) Ливии Халедом аль-Мишри. Ранее в пятницу они провели серию встреч - с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой, председателем Палаты советников (верхней палаты парламента) Марокко Абдельхакимом Беншамашем и председателем Палаты представителей (нижней палаты парламента) Хабибом аль-Мальки.

Салех проинформировал марокканских партнеров о последних событиях в Ливии. Он приветствовал "соглашение между ливийскими сторонами о формировании исполнительной власти и национального правительства, получившего доверие ПП".

Салех также подчеркнул "важность проведения выборов в Ливии в запланированный срок". "Палата представителей привержена усилиям ООН, направленным на урегулирование ливийского кризиса", - добавил он.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи.

Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.