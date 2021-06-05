Помощник Байдена обсудил с советником премьера Греции "пагубное влияние" в регионе

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в пятницу разговор с советником премьер-министра Греции по национальной безопасности Таносом Докосом и обсудил с ним противостояние "пагубному влиянию" в регионе. Об этом сообщила в письменном заявлении официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Они также обсудили важность противостояния пагубному влиянию в регионе, при этом Салливан приветствовал недавние усилия Греции, направленные на обеспечение критически важной телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры. Они согласились поддерживать контакт по вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули важность регионального сотрудничества", - говорится в тексте. В заявлении не уточняется, о чьем именно влиянии идет речь.

Салливан также приветствовал возобновление диалога между Грецией и Турцией и пообещал поддержку со стороны США "усилиям, направленным на объединение Кипра", отмечается в заявлении.