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И.о. помощника госсекретаря США отправится в июне в Армению, Азербайджан и Грузию

Целью визита, по утверждению Госдепартамента США, станет "продвижение двусторонних и региональных приоритетов" и "поддержка демократического и экономического развития в регионе"

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер с 6 по 13 июня отправится с визитом в Грузию, Армению и Азербайджан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

Целью визита, по утверждению американского внешнеполитического ведомства, станет "продвижение двусторонних и региональных приоритетов" и "поддержка демократического и экономического развития в регионе".

В Грузии Рикер встретится с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества, чтобы обсудить выполнение подписанного 19 апреля правящей партией и частью оппозиции соглашения по выходу из политического кризиса, а также "продолжающуюся агрессию и оккупацию грузинской территории со стороны России".

В Армении и Азербайджане и.о. помощника госсекретаря также встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса двух стран и обсудит "двусторонние приоритеты и вопросы, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе".

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