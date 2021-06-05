Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты территориальной целостности страны

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Белоруссии приняли решение повысить роль Совета безопасности в сфере защиты независимости и территориальной целостности страны. Соответствующее постановление, подписанное главой Совбеза, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, было опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале страны.

"Совет безопасности Республики Беларусь постановляет повысить роль Совета безопасности Республики Беларусь в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму", - говорится в документе.

В тексте постановления также указано, что Совету министров Белоруссии необходимо в течение месяца подготовить в сотрудничестве с заинтересованными государственными органами и внести на рассмотрение президента страны проект закона, предусматривающий изменение законов Белоруссии "О чрезвычайном положении" и "О военном положении". Подчеркивается, что целью этого действия является создание "дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности" с учетом декрета от 9 мая 2021 года № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя", которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства.

В тексте также одобряется проект положения о Совете безопасности. Государственному секретарю Совбеза поручено внести данный проект в установленном порядке на утверждение президенту Белоруссии.

Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" был подписан президентом Александром Лукашенко 9 мая, о его подготовке он сообщил 24 апреля. Тогда глава государства заявил, что решение о необходимости издания подобного декрета было принято им в связи с попытками дестабилизации ситуации в стране, подготовкой государственного переворота и покушения на президента республики. Лукашенко заявлял, что декрет будет отменен после избрания нового президента страны.