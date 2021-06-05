Трюдо считает возможным давление на КНР через Олимпиаду в Пекине по вопросу прав человека

ОТТАВА, 5 июня. /ТАСС/. Международное сообщество может использовать предстоящие в 2022 году Олимпийские игры в Пекине как инструмент давления на Китай в вопросе соблюдения им прав человека. Такое мнение высказал в пятницу канадский премьер-министр Джастин Трюдо в видеоинтервью газете Toronto Star. Его фрагменты были показаны по национальным телеканалам.

"Сейчас давление на Китай со стороны международного сообщества достаточно высоко, особенно с приближением зимних Олимпийских игр в Китае в будущем году, - сказал он. - Китаю было бы легко не обращать внимание на [проблему соблюдения прав человека], когда этот вопрос поднимает одна страна, например США, но когда мировое сообщество выступит единым фронтом, это заставит его принимать эту проблему в расчет". Трюдо добавил, что намерен поднять вопрос давления на КНР на предстоящем саммите G7.

Премьер-министр также затронул тему задержанных в Китае двух канадских граждан, отметив, что вопрос их освобождения "займет много времени".

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций.

Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Суд над ними начался в марте этого года, он проходит в закрытом режиме. Оттава считает их задержание незаконным и требует от Пекина немедленно вернуть канадских граждан на родину.

Страны Запада ранее неоднократно заявляли о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге. Пекин все обвинения в свой адрес отрицает.