Трамп назвал интересной идею борьбы за кресло спикера нижней палаты Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал интересной идею побороться за кресло спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году.

Трамп в пятницу принял участие в радиопередаче, ведущим которой является приверженец крайне правых взглядов Уэйн-Эллин Рут. Он напомнил экс-президенту о предложении вступить в борьбу за кресло в нижней палате Конгресса, которое озвучил в феврале бывший помощник Трампа Стивен Бэннон. "Вы могли бы стать спикером Палаты представителей, возглавить процедуру импичмента [действующего президента США демократа Джо] Байдена и начать уголовное расследование в его отношении", - обратился к Трампу ведущий.

"Это очень, очень интересно", - ответил экс-президент, слова которого приводит журнал Newsweek. При этом Трамп подчеркнул, что некоторые его сторонники хотели бы видеть его в Сенате Конгресса. "Но ваша идея может оказаться лучше. Это очень интересно", - заключил 45-й президент США.

В апреле Трамп заявлял, что "со всей серьезностью" рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году. В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. Ранее также он выражал уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов 2022 года. 28 февраля бывший лидер во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.