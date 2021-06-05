Коломойского и Порошенко включат в реестр олигархов Украины

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент страны Петр Порошенко подпадают под критерии, по которым могут быть включены в реестр олигархов после утверждения законопроекта о деолигархизации. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"В законе указано, что, если твой бизнес-партнер является чиновником, например народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры господина Коломойского официальные в Верховной раде есть и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает [в реестр олигархов]", - сказал Малюська в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По словам министра, партия "Европейская солидарность" тоже осознает, что их лидер [Петр Порошенко] тоже автоматически попадает в реестр, потому что соответствует всем критериям".

Малюська пояснил, что законопроект президента готовился не под отдельного человека, а под олигархическую систему. "Последствия [закона] простые. Их озвучил президент [Украины Владимир Зеленский]: если вы не хотите попасть в реестр, избавьтесь от влияния на политическую жизнь. Пожалуйста, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике", - заключил он.

2 июня Зеленский внес в Раду "Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Согласно ему, такой статус приобретут представители крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников. Документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет. На его основе будут разработаны "антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране", сообщил президентский офис.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны определил перечень из 13 человек, которых предполагается отнести к олигархам, однако представители СНБО не назвали их фамилии. Зеленский также заявил, что если кто-то попытается договориться с депутатами Рады по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.