СМИ: один пассажир автобуса погиб и 28 ранены при нападении боевиков в Пакистане

ТАСС, 5 июня. Водитель погиб, 28 пассажиров пострадали в результате схода в кювет автобуса, после того как неизвестные открыли по нему огонь в восточной провинции Пенджаб в Пакистане. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя спасательной службы.

По его данным, инцидент произошел утром в пятницу. После получения огнестрельных ранений водитель потерял контроль над автобусом, и он съехал в глубокий кювет. Водитель скончался на месте, пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. По данным местных СМИ, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Как уточняет агентство, автобус ехал в направлении одного из заводов, сотрудницы которого находились в транспортном средстве. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия.