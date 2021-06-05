Власти Индии выступили против введения паспортов вакцинации

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. Индия выступает против введения паспортов вакцинации против COVID-19, поскольку считает такую меру "дискриминационной". Об этом заявил глава индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи Харш Вардхан на встрече коллег из стран Группы семи (G7), на которую Индия была приглашена в качестве гостя.

"На этом этапе пандемии уместно также обсудить озабоченность Индии по поводу идеи введения паспорта вакцинации. Учитывая более низкий уровень вакцинации в развивающихся странах по сравнению с развитыми странами, а также все еще нерешенные вопросы равноправного и недорогого доступа к поставкам и распространению безопасных и эффективных вакцин, Индия полагает, что внедрение паспортов вакцинации станет чрезвычайно дискриминационным и невыгодным для развивающихся стран", - цитируют в субботу местные телеканалы выдержки из выступления Вардхана на встрече, состоявшейся в пятницу.

Глава индийского Минздрава указал, что немногим более 3% населения страны были полностью вакцинированы, то есть получили обе дозы вакцины.

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 120 529 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым низким показателем за почти два месяца. Общее число заразившихся за время эпидемии в Индии достигло 28 694 879. Как сообщило в субботу на своем сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов выросло за 24 часа на 3 380 и достигло 344 082. При этом за минувшие сутки от коронавируса были вакцинированы 3 650 080 человек, общее число сделанных прививок в стране достигло 227 860 317.