В Армении заявили, что пресекли попытки армии Азербайджана создать укрепления на границе

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Армянские военнослужащие в последние дни открывали предупредительный огонь после попытки ВС Азербайджана соорудить укрепления на армянской стороне границы. Об этом в субботу сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

"В последнее время ВС Азербайджана неоднократно пытались создать укрепления в приграничных районах армяно-азербайджанской границы на территории Армении, что было предотвращено действиями армянских частей. В частности, 3 июня ВС Азербайджана пытались провести земляные работы с помощью тракторной техники в приграничной зоне Армении. После предупредительных выстрелов армянских подразделений работы были остановлены", - отмечается в заявлении.

Как сообщает армянское Минобороны, "азербайджанской стороне было предъявлено четкое требование исключить повторение подобных попыток".