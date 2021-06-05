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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армении заявили, что пресекли попытки армии Азербайджана создать укрепления на границе

После предупредительных выстрелов работы были остановлены, указали в Минобороны республики

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Армянские военнослужащие в последние дни открывали предупредительный огонь после попытки ВС Азербайджана соорудить укрепления на армянской стороне границы. Об этом в субботу сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

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"В последнее время ВС Азербайджана неоднократно пытались создать укрепления в приграничных районах армяно-азербайджанской границы на территории Армении, что было предотвращено действиями армянских частей. В частности, 3 июня ВС Азербайджана пытались провести земляные работы с помощью тракторной техники в приграничной зоне Армении. После предупредительных выстрелов армянских подразделений работы были остановлены", - отмечается в заявлении.

Как сообщает армянское Минобороны, "азербайджанской стороне было предъявлено четкое требование исключить повторение подобных попыток".

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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