В ХАМАС заявили, что Израиль уничтожил в мае более 80 членов движения

КАИР, 5 июня. /ТАСС/. Израильская армия уничтожила более 80 членов контролирующего сектор Газа движения ХАМАС и 3% его системы подземных тоннелей в ходе недавней эскалации конфликта в мае. Об этом заявил в субботу лидер политического бюро хамасовцев в прибрежном анклаве Яхья Синвар, выступая на митинге в Газе.

"Они рассчитывали уничтожить 50% движения и отбросить сектор Газа на десятки лет назад, но добились лишь большого нуля. <...> Число погибших в наших рядах превышает 80, но, по последним подсчетам, не достигает 90, - приводит слова Синвара радиостанция Saut Al-Aqsa. - Они планировали разрушить все подземные тоннели, но смогли разрушить не более 3%".

По словам лидера ХАМАС, если эскалация с Израилем вновь повторится, то после нее "изменится вся ситуация на Ближнем Востоке". Помимо этого, он повторил свой тезис о том, что "теперь движение не то, что было до мая 2021 года".

В ночь на 21 мая по итогам активной челночной дипломатии египетских посредников вступил в действие режим прекращения огня в секторе Газа. В настоящее время основной задачей палестинских властей является восстановление разрушенного прибрежного анклава, ущерб в котором от военных действий оценивается в 350 млн долларов. Кроме того, 80% населения сектора испытывают серьезные проблемы с водоснабжением и обеспечением электричеством.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. В секторе Газа за 11 дней погибли 256 человек. Жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 292 человека. С израильской стороны погибли не менее 13 жителей.