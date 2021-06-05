Белорусские силовики задержали двух участников беспорядков, пытавшихся скрыться в Литве

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и пограничного комитета Белоруссии задержали обвиняемых в массовых беспорядках в республике двух жителей Бреста, которые после возвращения из Москвы пытались скрыться в Литве. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Спецоперацию в Ивьевском районе (Гродненская область) вечером 4 июня провели оперативники ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) совместно с милицией Гродненской области и коллегами из Лидской пограничной группы. Жителей Бреста задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы - 1,5 км от госграницы Беларуси. Они находились в международном розыске за участие в массовых беспорядках", - отметила официальный представитель ведомства.

Как сообщил начальник брестского управления ГУБОПиК МВД Александр Лаврукович, фигуранты дела о беспорядках скрывались в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз. "От российских правоохранителей стало известно, что разыскиваемые лица намереваются в июне нелегально транзитом через Республику Беларусь попасть в страны Евросоюза", - сказал Лаврукович. По информации ГУБОПиК, оба задержанных являются участниками "околофутбольного движения неонацистской направленности".

В Белоруссии с 9 августа 2020 года, когда состоялись выборы президента, несколько месяцев проходили акции протеста несогласных с их итогами. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, и в первые дни они вылились в столкновения с силовиками.