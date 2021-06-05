Верховный суд Украины признал законной победу Вирастюка на довыборах в Раду

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Большая палата Верховного Суда Украины признала законным протокол ЦИК страны, согласно которому на прошедших в марте довыборах в Раду победил кандидат от президентской партии "Слуга народа", многократный призер соревнований по силовому многоборью Василий Вирастюк. Об этом сообщила в субботу гражданская сеть по наблюдении за выборами на Украине "Опора".

Согласно сообщению организации, Верховный суд отменил решение предыдущей инстанции от 23 мая о незаконности протокола ЦИК от 19 мая. "Таким образом, протокол ЦИК от 19 мая, которым Василий Вирастюк признан избранным народным депутатом в округе 87 в Ивано-Франковской области, является действующим", - пояснили в "Опоре".

На Украине 28 марта прошли довыборы в Верховную раду. Необходимость в этих выборах возникла после того, как депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в 87-м округе Ивано-Франковской области, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост мэра города Надворная.

По данным ЦИК, по округу в Ивано-Франковской области победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент - представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко получил поддержку 29,69% голосов избирателей.

Шевченко не согласился с результатами и обжаловал решение в Кассационном административном суде в составе Верховного суда. Суд 23 мая удовлетворил его иск и фактически отменил протокол ЦИК о результатах выборов. Впоследствии Вирастюк обжаловал это решение в Большой палате Верховного суда.