Минюст США отказался от тайного получения данных СМИ при расследовании утечек

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США более не будет пытаться через суд тайно получить записи журналистов в рамках расследования утечек секретной информации. Об этом сообщает в субботу агентство Associated Press.

По словам представителя ведомства Энтони Коли, решено отказаться от того, чтобы добиваться обязательного судебного процесса для получения информации от представителей СМИ. "Министерство ценит свободу прессы и привержено принятию необходимых шагов для обеспечения независимости журналистов", - сказал он.

Газета The New York Times в среду получила уведомление от Минюста о том, что сведения ее журналистов были переданы прежней вашингтонской администрации Дональда Трампа. Речь идет о телефонных разговорах и электронной переписке сотрудников газеты за период с 14 января по 30 апреля 2017 года. Эти сведения администрация Трампа запросила в прошлом году. При этом в пятницу газета сообщила о запрете разглашать информацию о судебном процессе, который касался передачи таких данных.

Как заявила в субботу пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки, в Белом доме не знали о существовании подобного запрета со стороны Минюста. "Хотя Белый дом не вмешивается в расследования, выписка повесток [для запроса] записей журналистов в рамках расследований утечек не соответствует политике президента, которую он обозначил для министерства. Министерство юстиции подтвердило, что [такие меры] не будут применяться в дальнейшем", - говорится в заявлении Псаки.

В начале мая стало известно, что Минюст США при Трампе получил данные за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года о телефонных звонках трех журналистов газеты The Washington Post, писавших статьи о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году. В конце мая стало известно, что подобные действия были произведены администрацией Трампа в отношении журналиста телекомпании CNN.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.