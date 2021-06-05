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СМИ: учрежденный Бушем - старшим фонд получил грант на $5 млн от организации из Китая

Пресс-секретарь фонда Лесли Рейган отвергла предположение о том, что их китайские партнеры служат политическим интересам Пекина

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Созданный с согласия бывшего главы Белого дома Джорджа Буша - старшего (1989-1993) фонд за американо-китайские отношения принял грант на $5 млн от организации из КНР. По утверждению новостного портала Axios, эта структура тесно связана с правительством Китая и проводит операции по политическому влиянию.

"По мере нарастания напряженности между США и Китаем представители фонда Буша - старшего высказывались за более тесные связи, хотя и критиковали Пекин в ряде случаев", - отмечает издание. Пресс-секретарь фонда Лесли Рейган подтвердила информацию о гранте, но утверждала, что китайская организация не влияет на их политику. Рейган отвергла предположение о том, что их китайские партнеры служат политическим интересам Пекина.

Договоренность, направленная на развитие отношений между двумя странами, затрагивает период с 2019 по 2023 год.

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