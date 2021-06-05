Во Франции предъявили обвинения главе агентства Bestimage, проходящей по ливийскому досье

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Французский суд предъявил обвинения главе фотоагентства Bestimage Мишель Маршан в рамках расследования дела о финансировании ливийскими властями предвыборной кампании экс-президента Франции Николя Саркози в 2007 году. Об этом сообщила в субботу радиостанция France Info.

Маршан обвинена по статье "Давление на свидетеля", предусматривающей лишение свободы сроком до трех лет и штраф в €45 тыс. Как считают следователи, подозреваемая "оказывала давление" на франко-ливанского бизнесмена Зияда Такиеддина, чтобы он отказался от своих показаний о передаче Саркози "чемоданов с деньгами" от ливийских властей для финансирования предвыборной кампании.

Впервые о таком финансировании заявил в начале марта 2011 года сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам. В интервью телеканалу Euronews он утверждал, что Саркози получал финансовую поддержку от ливийского правительства. Сам Саркози, который занимал пост президента Франции в 2007-2012 годах, подобные обвинения до сих пор отрицает.

Между тем агентство журналистских расследований Mediapart в 2012 году опубликовало серию материалов, где утверждалось, будто на избирательные нужды Саркози получил от Каддафи €50 млн. Посредником предполагаемой сделки был Зияд Такиеддин, который подтвердил агентству, что ливийский лидер перечислял французскому политику деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели. Позже Такиеддин отказался от своих показаний.