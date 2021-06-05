Спецпосланник США посетит Кабул и Доху для переговоров с афганскими сторонами

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад вместе с межведомственной делегацией, включающей Минобороны и Совет национальной безопасности при Белом доме, отправился в Кабул и Доху, а также страны региона для обсуждения афганского урегулирования. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Делегация в ходе пребывания в Кабуле подчеркнет поддержку развитию и политическому урегулированию в Афганистане. В Дохе посол Халилзад продолжит призывать обе стороны [афганские власти и представителей запрещенного в РФ движения "Талибан"] к достижению заметного прогресса на пути к урегулированию", - обратили внимание в дипведомстве.

Кроме того, американский эмиссар рассмотрит с властями стран региона ход мирного процесса в Афганистане и возможную активизацию торговли, что "может принести мир" этой республике. Сроки завершения поездки в Госдепе не уточнили.

Делегации афганских властей и "Талибана" с 12 сентября прошлого года ведут в Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане. Однако с начала нынешнего года они застопорились, а к середине апреля фактически зашли в тупик. 14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Это решение отличается от прежних обязательств Вашингтона вывести свои войска к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в прежнем соглашении с "Талибаном". Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, заявивших, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.