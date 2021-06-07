СМИ: администрация Байдена объявит о новых мерах борьбы с незаконной миграцией

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Администрация Джо Байдена объявит в понедельник о принятии новых мер противодействия торговле людьми и незаконной перевозке мигрантов, что совпадет по времени с началом поездки вице-президента США Камалы Харрис в Гватемалу и Мексику (7-8 июня), ее первого зарубежного турне на нынешнем посту. Об этом со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщила в воскресенье вечером газета The Hill.

"В дополнение ко всестороннему подходу в разрешении многих проблем [будет] также использоваться комплексный подход применительно к построению нашего партнерства, - приводит издание слова указанного представителя, пообщавшегося с журналистами, сопровождающими Харрис в ее поездке. - В числе уже предпринятых [в этом направлении] усилий вице-президент встретилась две недели назад с руководителями [ведомств] и призвала их к принятию мер".

По словам данного представителя, у Харрис есть видение того, как решать проблему массовой миграции, включая привлечение к этому возможностей и ресурсов ООН. Он уточнил, что в ходе поездки вице-президента не следует ожидать объявления новых планов предоставления дополнительной помощи. "Мы хотим сконцентрироваться на помощи и поддержке, которые мы уже оказываем", - сказал он.

Представитель администрации добавил, что в ходе турне Харрис также намерена обсудить проблему коррупции в правительствах стран, откуда бегут мигранты, но не уточнил, как вице-президент планирует это сделать. Представитель администрации подчеркнул, что у Харрис сложились "хорошие отношения" с президентами Гватемалы и Мексики, поэтому предстоящие встречи не будут проходить в форме "жесткого разговора".

В марте президент Байден возложил на Харрис обязанности по решению миграционных проблем в стране, ставших, согласно сообщениям местных СМИ, главной "головной болью" новой администрации. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, число нелегальных мигрантов, задержанных в апреле на границе США с Мексикой, составило 178 622, что является рекордно высоким месячным показателем за последние 20 лет. Белый дом пытается переложить ответственность за столь катастрофическую ситуацию на прежнюю администрацию Дональда Трампа, но это не спасает его от острой критики. Харрис, как сообщается, попытается в ходе турне подключить к решению этой проблемы правительства стран Центральной Америки.