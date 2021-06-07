СМИ: саммит РФ и США в Женеве может быть продолжительным по времени

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Запланированная на 16 июня в Женеве встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может быть продолжительной по времени, так как оба лидера оставляют открытой дверь для обширных дискуссий. Такое мнение выразила в понедельник швейцарская газета Tribune de Geneve.

"Саммит может оказаться продолжительным, - говорится в статье. - Хотя как русские, так и американцы утверждают, что не будет впечатляющих результатов, присутствие очень большого числа советников свидетельствует о стремлении двух глав государств оставить открытой дверь для очень обширных дискуссий".

По словам Tribune de Geneve, Джо Байден должен прибыть в Женеву на президентском самолете Air Force One накануне саммита, то есть 15 июня, и разместиться в гостинице InterContinental. "Делегации, которые прибудут из Вашингтона и Москвы, довольно внушительные. Они займут все большие гостиницы", - пишет издание. Газета обращает внимание и на то, что у американского президента в Женеве, помимо саммита с российским лидером, запланированы встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и главой МИД Иньяцио Кассисом.

Саммит США и РФ

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По словам пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Байден отправится в Женеву после участия в саммитах Группы семи в Великобритании и НАТО в Бельгии. Кроме того, в Бельгии глава американской администрации примет участие во встрече на высшем уровне в формате США - ЕС.