Маас заявил, что Запад не стремится к "перезагрузке холодной войны"

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас утверждает, что Запад не стремится к новой холодной войне. Об этом он заявил в понедельник, выступая на открытии 19-й конференции глав диппредставительств Германии за рубежом.

Министр отметил, что сотрудничество Запада с другими государствами - в Латинской Америке, Африке и Азии - "не означает нового разделения мира". "Мы не хотим перезагрузки холодной войны", - сказал он.

Одновременно германский министр высказал мнение, что шанс Европы заключается в возвращении США к международному сотрудничеству. "На заявление [Джо Байдена] "Америка вернулась" мы, европейцы, ответили, что Европа никуда не делась. "Мы все еще здесь, на вашей стороне", - утверждал Маас. Глава МИД ФРГ заявил, что ЕС намерен предложить США вместе бороться против дезинформации и в защиту свободы прессы.

Маас также выступил за принятие в ЕС решений на основе большинства голосов стран-членов, а не единогласно. "В этой связи я говорю совершенно открыто: вето нужно отменить", - считает он. "Мы больше не можем быть заложниками тех, кто парализует европейскую внешнюю политику своими вето", - считает он.

"Мы должны принять к сведению то, что другие [игроки] ставят системный вопрос. Подумайте только о возведенную до конкуренции систем масочную и вакцинную дипломатию. О гибридных методах вмешательства Москвы или о все более жестких способах Пекина превратить экономическую зависимость в политическую лояльность", - заявил Маас, обращаясь к участникам конференции. "Такого рода идеологическое образование блоков Германия и Европа смогут преодолеть только на основе позиции осознания собственной силы", - считает он.