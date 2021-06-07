Ученый совет Киевского университета им. Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Ученый совет Киевского университета имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко почетной докторской степени. Соответствующее решение принято в понедельник.

Голосование членов ученого совета было тайным, сообщила украинская служба радиостанции Би-би-си, сославшись на источники, близкие к руководству университета.

Уточняется, что учебное заведение имеет более 80 почетных докторов наук, и нынешнее решение стало первым в его истории.

Почетную докторскую степень Киевского университета Лукашенко получил 5 ноября 2009 года, когда президентом Украины был Виктор Ющенко.

25 мая ректор университета Владимир Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора наук из-за инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, назвав действия президента Белоруссии "противозаконными" и противоречащими ценностям учебного заведения.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находились разыскиваемый властями основатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка РФ София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.