Американский беспилотник впервые осуществил дозаправку самолета в воздухе

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Созданный американской компанией Boeing летательный аппарат MQ-25 Stingray стал первым беспилотником, осуществившим дозаправку другого самолета в воздухе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Boeing.

"Во время испытательного полета MQ-25 успешно выдвинул шланг и перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet. Тем самым он показал, что данный аппарат полностью готов к выполнению своей основной задачи - проведения дозаправки в воздухе", - указали в компании.

Программа MQ-25 Stingray направлена на развитие беспилотных возможностей для посадки на авианосцы в составе крыла палубной авиации, выполнения дозаправки в воздухе в качестве основной задачи и обеспечения некоторых возможностей наблюдения, разведки и сбора информации в качестве вспомогательной задачи.

В августе 2018 года Командование авиационных систем ВМС США выдало компании Boeing контракт на $805,3 млн на проектирование, разработку, производство, испытания, поставку и техподдержку четырех опытных беспилотников MQ-25 и их интеграцию в авиакрыло авианосца с целью достижения начальной боевой готовности в августе 2024 года.