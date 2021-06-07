Министерство обороны США удваивает инвестиции в микроэлектронику

ТАСС, 7 июня. Министерство обороны США удваивает свои инвестиции в разработку и интеграцию усовершенствованной микроэлектроники, а также связанных с нею программ и платформ, применяемых в вооруженных силах США. Об этих инвестициях было объявлено в рамках общего бюджетного запроса Пентагона на 2022 финансовый год в размере $752,9 млрд.

Представители министерства обороны убеждены, что создание и поддержание преимущества США в области микроэлектроники, как для военного, так и для гражданского использования, проложит путь Пентагону в поиске "средств обеспечения перспективных возможностей", которые охватывают весь спектр оружия, от современных средств до оружия следующего поколения, включая системы управления, контроля и связи. Такой вывод эксперты информационно-аналитического центра "Джейнс" делают на основе анализа бюджетного запроса Пентагона на 2022 финансовый год.

Руководители видов вооруженных сил США настолько убеждены в необходимости ускорения НИОКР в области микроэлектроники в вооруженных силах, что руководители Пентагона выделили $2,3 млрд из $14,7 млрд, внесенных министерством в бюджетную заявку на науку и технологии (НиТ), в специальный раздел бюджетных документов на 2022 финансовый год. Утверждение Пентагона в качестве лидера в разработке микроэлектроники "обеспечит основу для развертывания полного спектра необходимых возможностей, таких как гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект (ИИ) и возможности мобильных сетей 5G", заявила заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

В 2021-ом официальные лица Пентагона запросили $1,5 млрд на НИОКР в области микроэлектроники, которые были использованы для финансирования "технологии ИИ" и ускорения внедрения "повсеместной связи" - растущей возможности, призванной стимулировать к передаче по широкополосным каналам большего количества данных за счет технологий 5G, говорится в бюджетных документах Министерства обороны на 2021 финансовый год.

Запрос на финансирование работ в области микроэлектроники в размере $2,3 млрд был частью огромного бюджета Пентагона на НИОКР, испытания и оценки в размере $112 млрд, что, по словам представителей Пентагона, является крупнейшим запросом на НИОКР в истории вооруженных сил США. Это также на 5% больше запрошенного уровня финансирования в 2021 финансовом году.

Кроме того, представители Пентагона призвали выделить $874 млн в 2022-ом для финансирования инициатив по работам в области ИИ в рамках министерства, которые частично профинансируют более 600 программ искусственного интеллекта, разрабатываемых в вооруженных силах США, говорится в бюджетных документах. Официальные лица Пентагона решили направить 398 млн дол на развитие мобильной сети 5G в 2022 финансовом году. Эти средства, если они будут одобрены, пойдут на финансирование "трансформационных масштабов увеличения пропускной способности и скорости сети", что позволит создать так называемый "мир триллионов датчиков", который будет генерировать массивы цифровой информации и данных, собираемых передовыми датчиками и источниками в электромагнитном спектре, заявили представители министерства обороны США.

"Инвестиции в отечественное проектирование"

Тем не менее, большая часть предложенных федеральных расходов на микроэлектронику пойдет на "инвестиции в отечественное проектирование, производство и пакетирование, а также возможности для улучшения доступа к надежной современной микроэлектронике и расширения возможностей доступа к компонентам, защищенным от радиационного излучения", - говорится в документах.

Закупка "достаточного количества устаревших микрочипов" для поддержки современных передовых систем вооружения в арсенале Пентагона, при совместной работе с межагентскими структурами, "чтобы обеспечить эффективный переход микрочипов с расширенными возможностями в существующие системы вооружений и системы вооружений следующего поколения", завершит список наиболее важных приоритетов для Пентагона в области развития микроэлектроники на 2022 год.

В бюджетных документах говорится, что официальные лица министерства также стремятся расширить сотрудничество с базирующимися в США компаниями в области обороны и информационных технологий, направив $119 млн на реализацию "Закона об оборонном производстве" и "Программы анализа и поддержки промышленной базы для обеспечения внутреннего развития и производства микроэлектроники". Этот шаг поможет "вернуть в США критически важные цепочки поставок, тем самым уменьшив нашу зависимость от враждебных стран", таких как Китай, в отношении таких передовых технологий, как микроэлектроника.

Постоянные инвестиции Пентагона в развитие микроэлектроники направлены, прежде всего, на обеспечение значительной внутренней базы поставок и технологических ноу-хау для поддержки достижений в области ИИ, 5G и других сетецентрических боевых систем, ориентированных на информационные технологии. Они также послужат небольшим оплотом против попыток Китая установить доминирование в области микроэлектроники, точно так же, как Пекин работает над тем, чтобы превзойти США и их союзников в возможностях ИИ и 5G.