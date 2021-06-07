Иран начал выплату компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе украинского Boeing

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Часть родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года в Иране уже получила компенсации. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд по результатам переговоров с Украиной по соответствующему вопросу.

"К этому моменту некоторые из родственников погибших уже прибыли и получили компенсации", - отметил Бахарванд, видеозаявление которого в понедельник приводит посольство Ирана на Украине в Twitter. Он подчеркнул, что сумма выплат была увеличена. "Суммы компенсаций значительно увеличились в сравнении с теми объемами, какие мы должны были выплатить согласно с нашими международными обязательствами. Правительство утвердило постановление, согласно с которым за каждого погибшего необходимо выплатить $150 тыс. семьям погибших - как иностранным, так и иранским гражданам - согласно нормам относительно права наследования", - пояснил Бахарванд.

В целом, добавил он, в ходе переговоров стороны обсудили основные аспекты, связанные с катастрофой, а также вопросы гражданской авиации, безопасности, военной, уголовной и судебной юрисдикции. По словам Бахарванда, сейчас иранские судьи изучают дело. "К этому времени прокурор подготовил обвинительный акт, который был передан в суд, чтобы уважаемые судьи рассмотрели это дело. Сейчас трое судей изучают это дело. Если будет в данном деле выявлена халатность, если будет доказана вина определенных лиц, к ним будут применены соответствующие правовые меры согласно закону", - заверил он. Представитель МИД напомнил, что Иран пришел к выводу, что "этот трагический инцидент произошел в результате человеческой ошибки". Бахарванд подчеркнул, что "политизация специализированных вопросов нанесет вред всем".

В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в понедельник, говоря об итогах переговоров, выразил сомнения в начале судебного процесса по факту авиакатастрофы. "Официального подтверждения о начале судебного процесса мы так и не получили", - написал он. В то же время Мамедов добавил, что в ходе встречи Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде, а также данные о квалификации преступления и мере ответственности.

Делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Мохсеном Бахарвандом прибыла в Киев для переговоров 1 июня.

Претензии Украины

Ранее Украина предоставила свои замечания к окончательному отчету Ирана по катастрофе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал документ, назвав его "сборником манипуляций" и обвинив Тегеран в сокрытии истинных причин уничтожения лайнера. По мнению министра, расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства - выборочными, а выводы - обманчивыми. Он сообщил, что Киев направлял Тегерану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета и настаивал, чтобы тот приобщил их к финальному документу.

Украина заявила о том, что вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана всеми возможными способами, в частности, в конце апреля в Киеве было заявлено о намерении направить жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ICАО) на действия Ирана, связанные с проведением им расследования. Тегеран усмотрел в обвинениях Киева политизацию вопроса расследования катастрофы.

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая должна оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи. 3 июня представители правительств Канады, Великобритании, Швеции и Украины сделали заявление, в котором призвали Иран установить официальную дату начала переговоров о выплатах родственникам жертв крушения украинского самолета.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранская сторона 11 января 2020 года заявила, что Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель". В середине марта Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета ошибку оператора системы ПВО. Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты.