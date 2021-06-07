Блинкен: США пытаются выработать с союзниками общий подход к Олимпиаде в КНР

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся выработать с зарубежными союзниками и партнерами единый подход к предстоящим Олимпийским играм в Китае. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается Олимпийских игр, то мы тесно консультируемся с другими странами, с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что понимаем, в чем заключается разделяемая обеспокоенность, и, в идеале, выработать общий подход", - заявил шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Дальнейшее развитие событий - в предстоящие недели", - добавил Блинкен.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Игр в Пекине. В середине мая Блинкен отметил, что преждевременно, по мнению Вашингтона, обсуждать вопрос о целесообразности бойкота предстоящих Олимпийских игр в Китае.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.