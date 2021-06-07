Блинкен: период возможного выхода Ирана на создание ядерного оружия сократился до месяцев

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Период потенциального выхода Ирана на технические возможности, позволяющие ему произвести ядерные вооружения, сократился до нескольких месяцев. С таким заявлением выступил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США атомные разработки Ирана, он отметил: "К сожалению, мы знаем, что его [ядерная] программа галопом мчится вперед". "Он [Иран] отменил ограничения, которые были наложены на него соглашением (Совместным всеобъемлющим планом действий - прим. ТАСС), в том числе в отношении объема обогащенного [ядерного] материала. Материала, который теперь в некоторых случаях обогащен до уровня в 20% и даже - в небольшом объеме - до 60%. Он начал эксплуатировать некоторые более современные центрифуги [для обогащения урана]", - подчеркнул Блинкен.

"Чем дольше это продолжается, - продолжал он, - тем сильнее укорачивается период, который им [иранцам] требуется для того, чтобы выйти на создание ядерного оружия". "Соглашение [СВПД] продлило этот период до года или больше. Однако, согласно опубликованным сообщениям, он теперь сократился до нескольких месяцев в лучшем случае. И, если ситуация будет сохраняться, то он уменьшится до [нескольких] недель", - утверждал шеф американской дипломатии.

"Что касается СВПД <...>, - сказал Блинкен, - то, прежде всего, мы даже не находимся на этапе возвращения [к принципу] "соблюдение за соблюдение". "Мы не знаем, произойдет ли это в действительности. <...> Остается неясным, готов ли Иран сделать то, что ему необходимо сделать, чтобы вернуться к соблюдению [положений СВПД]. Мы все еще проверяем эту теорию", - добавил глава внешнеполитического ведомства США.

Переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий идут в последние недели в Вене. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.

Нынешний руководитель американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению, а единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Между тем США предлагают аннулировать только те рестрикции, которые идут вразрез с положениями ядерной сделки.