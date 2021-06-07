В Белом доме заявили, что США не ожидают значительных результатов от саммита с Россией

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассчитывают на значимые результаты от встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая пройдет в Женеве 16 июня. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Когда президент вернется в Вашингтон, позиции США будут более прочными для отражения основных вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия коронавируса, изменение климата, Китай, Россия, киберсфера, формирование правил торговли и технологий", - сказал Салливан о европейском турне, в ходе которого Байден в том числе встретится в Женеве с российским лидером.

Как подтвердил помощник президента США, в американской администрации не ожидают значительных результатов от саммита с РФ. "Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит представляет собой возможность президенту заявить президенту России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны", - уточнил Салливан.

Ему был задан вопрос, своевременно ли вообще проводить саммит США и России сейчас. "Это подходящая ситуация для контакта с Россией. Мы продлили новый ДСНВ [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений], сделали так, чтобы [Россия] заплатила цену за вмешательство в выборы и за кибератаку в отношении "Соларуиндс". Мы имели дело с наращиванием российского военного потенциала на границе с Украиной, - утверждал он. - Мы сталкиваемся с целым рядом проблем в сфере кибербезопасности, с вирусами-вымогателями".

"Мы считаем, что это подходящие ситуация и время для проведения саммита", - повторил помощник американского президента по национальной безопасности.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. 5 июня российский лидер заявил, что не ждет прорывов по итогам переговоров, но считает, что у двух стран есть общие интересы. Среди них он назвал решение экологических проблем, стратегическую стабильность, совместную работу по разрешению ряда региональных кризисов. Он добавил, что надеется на конструктивную встречу. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден намерен обсудить с Путиным возможности совместного укрепления международной безопасности, а также стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.