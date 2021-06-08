Главы МИД РФ и Джибути обсудят преодоление конфликтов в Африке и развитие сотрудничества

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махамудом Али Юсуфом. Стороны обсудят укрепление двустороннего взаимодействия и урегулирование кризисных ситуаций в Африке.

Россия традиционно выступает за наращивание многопланового сотрудничества со странами Африки. Как указали в МИД РФ в преддверии встречи, на переговорах министры планируют рассмотреть ряд практических аспектов подготовки второго саммита Россия - Африка, запланированного на 2022 год. Представители Джибути активно участвуют в мероприятиях, посвященных сотрудничеству России и Африки.

В Москве убеждены, что предстоящие переговоры выведут двустороннее сотрудничество, в том числе взаимодействие на международной арене, на качественно новый уровень.

Главные темы и дальнейшие планы

Ожидается, что одной из ключевых тем на переговорах станет обсуждение региональной и международной повестки дня, в том числе совместных усилий по стабилизации обстановки в горячих точках Африки, прежде всего в районе Африканского Рога.

Министры также намерены определить конкретные направления совершенствования двусторонней договорно-правовой базы.

Кроме того, 9 июня глава МИД Джибути проведет встречу с ректором Дипломатической академии МИД России Александром Яковенко, на которой планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Дипакадемией и Институтом дипломатических исследований МИД Джибути.

Взаимный настрой на сотрудничество

Как сообщили в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств на переговорах уделят внимание вопросам поступательного наращивания российско-джибутийского сотрудничества в различных сферах с упором на расширение взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей, включая перспективы реализации в Джибути совместных проектов в областях энергетики, транспортной и логистической инфраструктуры и сельского хозяйства.

Важной сферой взаимодействия России и Джибути также является сотрудничество в гуманитарной области. В 2020 году было принято решение о добровольном целевом взносе РФ в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере 2 млн долларов на финансирование расходов, связанных с оказанием гуманитарной помощи Джибути. Кроме того, МЧС РФ совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в прошлом году реализовало совместный проект, в рамках которого в республику были направлены медикаменты, а также оборудовано два полевых противохолерных центра.

Джибути, как и многие страны Африканского континента, испытывает трудности в борьбе с коронавирусной инфекцией, поэтому содействие России также является важным аспектом двусторонних отношений. 3 марта республика зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V", а уже 25 марта состоялась торжественная церемония передачи первой партии препарата.