Блинкен считает, что талибы не заинтересованы в дестабилизации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заинтересовано в снятии санкций, а не в том, чтобы попасть в положение изгоя. Такое мнение высказал в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"Есть ряд аспектов, в которых заинтересован "Талибан", включая международное признание, снятие с их руководства санкций, в том числе санкций ООН, - сказал Блинкен. - Если "Талибан" попытается нивелировать достижения последних 20 лет, он станет изгоем. Не думаю, что это в интересах талибов".

"Существует и другая динамика. Соседним с Афганистаном странам, которым наше присутствие предоставляло преимущества, теперь придется принимать трудные решения о защите своих интересов", - добавил он. По словам госсекретаря, посольство США будет активно участвовать в различных программах в Афганистане.

Делегации афганских властей и "Талибана" с 12 сентября прошлого года ведут в Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане. Однако с начала нынешнего года переговоры застопорились, а к середине апреля фактически зашли в тупик. 14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Это решение отличается от прежних обязательств Вашингтона вывести свои войска к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в прежнем соглашении с "Талибаном". Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, заявивших, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.