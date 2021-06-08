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Президент Эквадора отправится на операцию в США

После медицинского вмешательства политик сможет отказаться от использовании трости при ходьбе. Лассо повредил позвоночник в ходе паломничества в Испанию в 2013 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июня. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо, вступивший в должность в конце мая, отправится в США для операции на позвоночнике. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба эквадорского лидера.

"В ходе операции <...> будет удалена киста в поясничной области, вызванная неудачным лечением в прошлом", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter пресс-службы. Как ожидается, после "операции средней сложности" президент сможет в дальнейшем отказаться от использовании трости при ходьбе. Отъезд 65-летнего политика в США запланирован на 20 июня. О дате и месте проведения операции не сообщается.

По информации местных СМИ, Лассо повредил позвоночник в 2013 году в ходе паломничества в Испанию. В 2017 году он перенес операцию на пояснице в клинике в Кливленде (штат Огайо, США).

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СШАЭквадор
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