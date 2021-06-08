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Кризис на Украине

Глава МИД Финляндии заявил, что безопасность страны не подвергается угрозам

Пекка Хаависто при этом отметил, что конфликт в восточной части Украины ослабил безопасность в Европе и Балтийском регионе
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Конфликт в восточной части Украины ослабил безопасность в Европе и Балтийском регионе, однако Финляндия не испытывает особой угрозы. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"Конфликт в восточной части Украины увеличил напряженность и ослабил безопасность в Европе и Балтийском регионе <...> Финляндия в настоящее время не испытывает никакой особой угрозы, но каждое суверенное государство следит за развитием дел, влияющих на его безопасность, в прилегающих регионах и обеспечивает собственную безопасность по своему усмотрению", - сказал он.

Глава МИД Финляндии уточнил, что страна обеспечивает свою оборону и обновляет оборонную технику в соответствии с современными требованиями, а также учитывает происходящее в ракурсе политики безопасности.

Теги
ФинляндияКризис на УкраинеХаависто, Пекка
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