Глава МИД Финляндии заявил, что безопасность страны не подвергается угрозам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Конфликт в восточной части Украины ослабил безопасность в Европе и Балтийском регионе, однако Финляндия не испытывает особой угрозы. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"Конфликт в восточной части Украины увеличил напряженность и ослабил безопасность в Европе и Балтийском регионе <...> Финляндия в настоящее время не испытывает никакой особой угрозы, но каждое суверенное государство следит за развитием дел, влияющих на его безопасность, в прилегающих регионах и обеспечивает собственную безопасность по своему усмотрению", - сказал он.

Глава МИД Финляндии уточнил, что страна обеспечивает свою оборону и обновляет оборонную технику в соответствии с современными требованиями, а также учитывает происходящее в ракурсе политики безопасности.