Байден и Столтенберг обсудили урегулирование ситуации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил в понедельник в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мирное урегулирование в Афганистане. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки.

"Они обсудили вклад, который вносила НАТО в Афганистан в течение двух десятилетий, и постоянную поддержку дипломатических усилий, направленных на достижение мира", - информировала пресс-секретарь.

По ее словам, Байден и Столтенберг обсудили саммит Североатлантического альянса, который пройдет в Брюсселе 14 июня. Они "сошлись во мнении о важности инициативы "НАТО-2030", направленной на адаптацию к вызовам стратегической конкуренции и транснациональным угрозам, включая изменение климата и кибератаки". Президент и генсек обменялись мнениями о наращивании расходов на оборону стран альянса, "подчеркнули важность справедливого распределения ответственности в рамках НАТО и обеспечения ее достаточными ресурсами для противодействия угрозам", добавила Псаки.

Делегации афганских властей и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) с 12 сентября прошлого года ведут в Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане. Однако с начала нынешнего года переговоры застопорились, а к середине апреля фактически зашли в тупик.

14 апреля Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вывести свои войска к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в прежнем соглашении с движением "Талибан". Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, заявивших, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств. НАТО также выводит свои силы из Афганистана.