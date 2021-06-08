Глава МИД Финляндии заявил, что Хельсинки выступает за сотрудничество между Россией и ЕС

"На мой взгляд, сотрудничество ЕС и России представляется ценным. Европейская интеграция приносит пользу и России. Я имею в виду, например, сотрудничество в рамках Шенгенского соглашения, которое играет важную роль для многих россиян - ведь одна виза дает возможность путешествовать не только в стране назначения, но и во всех других шенгенских странах", - сказал он.

Глава МИД полагает важным разобраться в коренных причинах, которые привели к ослаблению отношений между Россией и ЕС. Евросоюз готов к поддержанию диалога с Россией, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приезжал в Москву в феврале 2021 года, напомнил Хаависто. "В этом году я дважды встречался с моим коллегой Сергеем Лавровым, наши беседы носили откровенный и прямой характер", - добавил он.

Хаависто отметил, что многие предприятия стран ЕС создали в России рабочие места, многие финские компании работают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах России. Двусторонние отношения между Россией и Финляндией, по его мнению, характеризуются стремлением к поиску решений, в том числе в целях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Министр иностранных дел Финляндии подчеркнул необходимость обмена мнениями между ЕС и РФ, несмотря на существующие разногласия. Есть много областей, где нужен диалог. Например, борьба с изменением климата, защита окружающей среды и здоровья человека в условиях пандемии коронавирусной инфекции, отметил он. "Сотрудничество в целях решения таких общих проблем - в интересах всех сторон. Кроме того, очень важно сохранять контакты между людьми, оказавшиеся ограниченными во время пандемии", - сказал Хаависто.