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Ситуация на Корейском полуострове

В Китае заявили о готовности активизировать диалог с РФ по проблеме Корейского полуострова

В МИД КНР назвали прагматическое сотрудничество Пекина и Москвы для урегулирования этой ситуации "важной составляющей всеобъемлющего партнерства двух стран в новую эпоху"

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в ходе телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым предложил Москве активизировать диалог ради нормализации межкорейских отношений. Об этом сообщил во вторник МИД КНР.

"Китай заинтересован в укреплении диалога с Россией, мы готовы сообща приложить все возможные усилия для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул Лю Сяомин, прагматическое сотрудничество КНР и России с целью урегулирования ситуации на Корейском полуострове - "важная составляющая всеобъемлющего партнерства двух стран в новую эпоху". "Мы готовы играть конструктивную роль для решения этой проблемы политическим путем", - подытожил он.

Теги
РоссияКитайСитуация на Корейском полуострове
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