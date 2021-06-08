В Китае заявили о готовности активизировать диалог с РФ по проблеме Корейского полуострова

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в ходе телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым предложил Москве активизировать диалог ради нормализации межкорейских отношений. Об этом сообщил во вторник МИД КНР.

"Китай заинтересован в укреплении диалога с Россией, мы готовы сообща приложить все возможные усилия для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул Лю Сяомин, прагматическое сотрудничество КНР и России с целью урегулирования ситуации на Корейском полуострове - "важная составляющая всеобъемлющего партнерства двух стран в новую эпоху". "Мы готовы играть конструктивную роль для решения этой проблемы политическим путем", - подытожил он.