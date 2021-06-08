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Ситуация на Корейском полуострове

Ким Чен Ын поставил перед Трудовой партией Кореи задачи в области экономики

Политбюро ЦК партии решило созвать III пленум ЦК партии восьмого созыва в первой декаде июня, чтобы подвести промежуточные итоги выполнения политики партии и государства в 2021 году

ТАСС, 8 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник в преддверии пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) обсудил с ее представителями вопросы экономики и благосостояния народа, поставив ряд задач для достижения значимых изменений в этих сферах. Об этом во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый генеральный секретарь [ТПК] ознакомился и изучил нерешенные вопросы, возникающие при обеспечении экономической деятельности государства и жизни народа <...> Он представил план достижения реальных изменений в этих сферах", - информировало агентство.

В заседании приняли участие члены президиума Политбюро ЦК ТПК, секретари и заведующие отделами ЦК партии и ответственные секретари.

Ранее сообщалось, что Политбюро ЦК ТПК решило созвать III пленум ЦК партии восьмого созыва в первой декаде июня, чтобы подвести промежуточные итоги выполнения политики партии и государства в 2021 году.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
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