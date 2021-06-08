Сенат США проголосовал за помощь пострадавшим от атак "направленной энергией"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в понедельник единогласно поддержал законопроект об оказании медицинской помощи сотрудникам американских спецслужб и дипломатам, якобы пострадавшим от так называемых атак с применением направленной энергии во время работы за рубежом. Об этом сообщила газета Politico.

Поводом для принятия законодательного акта стали, по данным издания, обращения некоторых жертв предполагаемых нападений, пожаловавшихся на то, что им приходится доказывать в федеральных ведомствах свое право на получение дополнительной медицинской помощи, так как там скептически воспринимают обоснованность таких требований. Новая законодательная инициатива облегчит предоставление помощи сотрудникам американских загранучреждений, получивших травмы головного мозга в результате предполагаемого воздействия на них "направленной энергии".

"Я очень рада тому, что Сенат продемонстрировал, что заботится об этих государственных служащих и хочет обеспечить им гарантию того, что они получат необходимые им медицинскую помощь и компенсацию", - приводит газета слова сенатора Сьюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн), одного из инициаторов законопроекта. Она отметила, что каждый побеседовавший с пострадавшими "ужаснулся бы, узнав о том, что эти государственные служащие, которые во многих случаях работают в трудных или даже опасных условиях, сталкиваются с проблемами при получении помощи после того, как они подверглись нападениям с применением этого оружия со стороны неизвестного противника".

Законопроект, в частности, предусматривает выделение средств на лечение и предоставляет руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Госдепартамента расширенные права на их использование. Он также обязывает оба ведомства регулярно информировать Конгресс о расходовании этих средств.

Атаки и пострадавшие

Согласно опубликованному в мае сообщению газеты The New York Times, от "загадочных нападений" пострадали уже более 130 американцев, работавших или служивших за рубежом. Большинство из них пожаловались на недомогания во время пребывания на Кубе и в Китае, но были и те, кто получил такие "травмы" во время работы в европейских и даже африканских странах.

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате некого внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Вашингтон возложил на кубинские власти ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться подобной "акустической атаке". Правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков воздействия на работника американского консульства.

В конце апреля 2021 года схожие сведения распространила газета "Политико". Она утверждала, что загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США в Сирии и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.